Жители Тюмени, Югры и Ямала за неделю сдали в банки 1,5 млн монет

Жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в рамках акции "Монетная неделя" сдали в банки и магазины 1,5 млн монет на общую сумму 7,5 млн рублей. Общий вес сданной мелочи составил 7,3 тонны. Монетная неделя прошла по всей стране при поддержке Банка России с 22 сентября по 4 октября 2025 года, сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Банка России.

Во время акции каждый желающий мог бесплатно обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить ее на банковский счет. Некоторые банки предлагали клиентам памятные монеты. Чаще всего жители регионов тюменской "матрешки" сдавали десятирублевые монеты – на них пришлось более трети от общего количества сданной мелочи, на втором месте – монеты номиналом один рубль (21%). Доля копеек составила 10%.

Вне рамок проведения акции мелочь можно просто потратить в магазине или зачислить на счет своей платежной карты в банке. Эта услуга бесплатна.

В осенней акции в Тюменском регионе приняли участие 142 подразделения банков и более 660 торговых точек. В целом по стране во время Монетной недели россияне вернули в оборот 56 млн монет на сумму 245 млн рублей. Общий вес собранной мелочи достиг 250 тонн.