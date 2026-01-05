Вкус региона: нижнетавдинский расстегай претендует на статус гастробренда Тюменской области

Глава Нижнетавдинского муниципального округа Сергей Борисевич поделился планами по созданию уникального гастрономического бренда территории — нижнетавдинского расстегая.

Сергей Борисевич подчеркнул, что главная цель — повысить благосостояние местных жителей и сделать округ привлекательным для гостей из других регионов. "Когда жители округа начнут гордиться тем, что у них есть, когда сюда начнут приезжать не только их родственники, но и люди из других регионов, и скажут: „Ничего себе, у вас здесь так хорошо!“ — это будет настоящим успехом", — отметил он.

На вопрос о создании собственной "фишки" для округа, способной прославить его на весь регион, глава ответил, что не намерен конкурировать с уже известными брендами соседних территорий — ялуторовским блином и тобольской ухой с нефтью. Вместо этого Нижнетавдинский округ планирует сделать своим символом традиционное рыбное блюдо — расстегай.

Возможно, будет организован гастрономический фестиваль с акцентом на местный расстегай. Это может стать значимым событием в культурной и туристической жизни региона, привлекая гостей и популяризируя кулинарные традиции Нижнетавдинского округа, - сообщает Тюменская область сегодня.