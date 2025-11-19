Nordwind начал летать из Тюмени в Душанбе

Авиакомпания Nordwind на самолётах Boeing 737-800 осваивает новое направление: Тюмень — Душанбе, улететь в столицу Таджикистана можно по понедельникам, сообщили в пресс-службе аэропорта "Рощино".

До этого прямое авиасообщение с Таджикистаном было через аэропорт в Худжанде. Туда летают по средам и воскресеньям самолеты Nordwind и "ЮТэйра".

В среднем на перелет в одну сторону уходит около трех часов.