Nordwind начал летать из Тюмени в Душанбе

15:00 19 ноября 2025
Авиакомпания Nordwind на самолётах Boeing 737-800 осваивает новое направление: Тюмень — Душанбе, улететь в столицу Таджикистана можно по понедельникам, сообщили в пресс-службе аэропорта "Рощино".

До этого прямое авиасообщение с Таджикистаном было через аэропорт в Худжанде. Туда летают по средам и воскресеньям самолеты Nordwind и "ЮТэйра". 

В среднем на перелет в одну сторону уходит около трех часов.

