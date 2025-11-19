В Книгу памяти Тюменской области добавят выдающихся современников и защитников Отечества

14 ноября состоялась фокус-группа по региональному порталу "Книга памяти Тюменской области". Участниками мероприятия стали разработчики сервиса, представители отраслевых, исполнительных и муниципальных органов власти.

Ранее в книге были введены новый тип заявки "О ветеране Великой Отечественной войны (дополнительная информация)" на портале услуг Тюменской области, отображение нескольких фотографий в разделе "Памятники", дополнения в ответах по заявкам на внесение сведений об участнике ВОВ добавлено новое поле "Причина отказа".

К новым предложениям по улучшению и расширению информационной системы относится включение информации о выдающихся современниках региона и защитниках Отечества. В этих разделах будет содержаться информация об участниках локальных войн и воинских мемориалах. Обратную связь, а также предложения по улучшению можно оставить в нижней части главной страницы с помощью кнопки "Обратная связь".

