В Книгу памяти Тюменской области добавят выдающихся современников и защитников Отечества

14 ноября состоялась фокус-группа по региональному порталу "Книга памяти Тюменской области". Участниками мероприятия стали разработчики сервиса, представители отраслевых, исполнительных и муниципальных органов власти.
Ранее в книге были введены новый тип заявки "О ветеране Великой Отечественной войны (дополнительная информация)" на портале услуг Тюменской области, отображение нескольких фотографий в разделе "Памятники", дополнения в ответах по заявкам на внесение сведений об участнике ВОВ добавлено новое поле "Причина отказа".
К новым предложениям по улучшению и расширению информационной системы относится включение информации о выдающихся современниках региона и защитниках Отечества. В этих разделах будет содержаться информация об участниках локальных войн и воинских мемориалах. Обратную связь, а также предложения по улучшению можно оставить в нижней части главной страницы с помощью кнопки "Обратная связь".
В депинформатизации ТО напоминают:
Информационная система "Книга памяти Тюменской области" — это электронная база биографий, фотографий и памятных документов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживавших в Тюменской области. В Книге памяти содержится информация о населенных пунктах (селах, деревнях, поселках, городах), мемориальных объектах (памятниках, воинских захоронениях, мемориальных досках или комплексах, Вечных огнях), расположенных в Тюменской области. Также в Книге памяти можно разместить или просмотреть фотографии, письма, памятные документы родственников, ветеранов войны и трудового фронта.
