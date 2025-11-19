В Книгу памяти Тюменской области добавят выдающихся современников и защитников Отечества

14 ноября состоялась фокус-группа по региональному порталу "Книга памяти Тюменской области". Участниками мероприятия стали разработчики сервиса, представители отраслевых, исполнительных и муниципальных органов власти.

Ранее в книге были введены новый тип заявки "О ветеране Великой Отечественной войны (дополнительная информация)" на портале услуг Тюменской области, отображение нескольких фотографий в разделе "Памятники", дополнения в ответах по заявкам на внесение сведений об участнике ВОВ добавлено новое поле "Причина отказа".

К новым  предложениям по улучшению и расширению информационной системы относится включение информации о выдающихся современниках региона и защитниках Отечества. В этих разделах будет содержаться информация об участниках локальных войн и воинских мемориалах. Обратную связь, а также предложения по улучшению можно оставить в нижней части главной страницы с помощью кнопки "Обратная связь".

 В депинформатизации ТО напоминают:

Информационная система "Книга памяти Тюменской области" — это электронная база биографий, фотографий и памятных документов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, проживавших в Тюменской  области.  В Книге памяти  содержится информация о населенных пунктах (селах, деревнях, поселках, городах), мемориальных объектах (памятниках, воинских захоронениях, мемориальных досках или комплексах, Вечных огнях), расположенных в Тюменской области. Также в Книге памяти можно разместить или просмотреть фотографии, письма, памятные документы родственников, ветеранов войны и трудового фронта. 

