В новогодние праздники возросло число происшествий из-за нарушений техники безопасности

Из-за несоблюдения техники безопасности или качества фейерверков люди чаще всего получают ожоги. Травмы чаще происходят у детей от петарды, бенгальских огней и других изделий. О правилах оказания первой помощи, рассказывает врач-методист ТЦМК Ризида Ярхамулловна Ромель.

1. Убедиться в собственной безопасности и безопасности для пострадавшего при оказании первой помощи.

2. Определить степень повреждения, для этого необходимо внимательно смотреть место ожога.

Если кожа покраснела, нет волдырей — это признаки ожога первой степени. Он заживает в течение 3-5 дней, не требует обращения к врачу.

Если место ожога красное, отечное, болезненное при прикосновении, а также появляются пузыри — это ожог второй степени. Он заживает дольше примерно в течение 2-3 недель.

Если ожог получил ребенок или площадь поражения превышает размер ладони необходимо обратиться к врачу.

Если поврежденный участок темно-красного, белого цвета или выглядит "обугленным", а прикосновения к нему не вызывает боли из-за глубоких поражений и гибели нервных клеток — это ожог третьей степени. Необходимо немедленно вызвать бригаду скорой помощи, так как возникает риск ожогового шока и ухудшения состояния.

Место ожога промыть промыть холодной водой и приложить компресс на 15-20 минут. Это могут быть кубики льда или охлаждающие средства, завернутые в ткань. Наложить "рыхло" асептическую повязку.

Что нельзя делать:

- Прикладывать снег или лед непосредственно на ожог.

- Пытаться оторвать ткань или предмет, которые прилипли к коже. Это может привести к дополнительному повреждению кожи и усилению боли.

- Использовать крема, масла. Эти вещества образуют на коже пленку, которая препятствует выходу тепла и способствует сохранению высокой температуры.

- Покалывать "пузыри", плотно оборачивать тканью зону ожога, чтобы избежать ее прилипания, - сообщает КП-Тюмень.