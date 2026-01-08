Спокойный старт учебы: тюменцам рассказали, как подготовить ребенка к занятиям после каникул

Для более легкой адаптации школьников к привычному режиму, психологи рекомендуют соблюдать ряд рекомендаций и детям, и родителям.

– Во время каникул дети получают больше свободного времени, спят дольше обычного, поздно ложатся спать и поздно встают. Такой режим расслабляет организм, нарушает биологические часы и снижает концентрацию внимания. Поэтому первые дни учебы могут сопровождаться усталостью, раздражительностью и снижением работоспособности, – пояснил клинический психолог, гештальт-консультант Александр Бунин.

По его мнению, эмоциональная нагрузка тоже играет роль. Дети привыкли проводить много времени с семьей, друзьями, развлекаясь и отдыхая. Возвращение к рутинному расписанию уроков могут вызывать чувство разочарования.

Он предлагает детям и родителям соблюдать вот такие несложные правила:

Соблюдайте режим все каникулы. Школьники часто сталкиваются с недосыпами, поэтому выспаться на каникулах важная задача, но стоит укладываться в привычный режим.

Подготовьте ребенка заранее: За три-четыре дня до начала занятий постепенно возвращайте ребенка к школьному графику сна и бодрствования.

Обсудите ожидания и цели: Поделитесь своими впечатлениями о прошедших праздниках, обсудите успехи и достижения прошлого учебного полугодия. Поставьте перед ребенком небольшие достижимые цели на новый учебный период. Важно поддерживать позитивный настрой и мотивацию.

Создайте комфортную атмосферу дома: Обеспечьте ребенку спокойную обстановку перед началом занятий. Убедитесь, что он хорошо отдохнул и получил достаточно сна накануне первого школьного дня. Постарайтесь создать уютную и теплую домашнюю атмосферу, чтобы ребенок чувствовал поддержку семьи.

Поддерживайте физическую активность: Новогодние каникулы не должны стать временем "просиживания" за компьютером или телевизором. Регулярные занятия спортом помогают восстановить силы и повысить уровень энергии. Физическая активность способствует улучшению настроения и концентрации внимания. Подберите вместе подходящие виды спорта или активности, которыми ваш ребенок сможет заниматься регулярно.

Контролируйте питание: Здоровое сбалансированное питание также важно для восстановления сил организма. Следите за рационом ребенка, обеспечивайте достаточное количество витаминов и минералов. Ограничьте потребление сладостей и фаст-фуда, особенно утром перед школой, - сообщает Тюменская область сегодня.