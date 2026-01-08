Баня без ошибок: специалисты напомнили, как правильно хранить веники зимой

В зимний период важно сохранить лист веника живым по структуре, цвету и аромату, не допустив пересыхания или появления плесени. Именно от этого зависит, каким будет пар.

Лучше всего веники переносят зиму в прохладных местах с устойчивой температурой около нуля. Сухой теплый воздух губителен для листа – он делает его ломким и лишает запаха, а избыточная влага при плюсовой температуре приводит к затхлости. Холод, напротив, работает как естественный консервант, если веник защищен от снега, дождя и резких перепадов. Важно, чтобы он хранился без тесного контакта с другими и имел доступ воздуха.

Особенно вредно для веников частое перемещение из холода в тепло и обратно. Такие перепады быстро разрушают структуру листа. При стабильных условиях веник спокойно пролежит всю зиму и весной останется упругим, ароматным и полностью готовым к хорошему, мягкому пару, - сообщает Мегатюмень.