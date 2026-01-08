После уникальной операции ребенок проходит восстановление в тюменском центре "Надежда"

После обнаружения гигантской аневризмы, разрушившей ствол мозга, 14-летней девочке провели 25-часовое вмешательство с предварительной репетицией на 3D-модели ее черепа. Сегодня ее путь к выздоровлению продолжается благодаря реабилитации в тюменском детском лечебно-Реабилитационном центре "Надежда". Мама Оли, Марина Альбертовна, рассказала о борьбе за жизнь дочери.

В 2023 году в августе ситуация обострилась. Сделали МРТ, в Федеральном центре нейрохирургии диагноз подтвердился: гигантская аневризма базилярной артерии головного мозга. Операция была связана с огромными рисками, включая вероятность не выйти из комы. Решение проводить вмешательство такой сложности далось непросто, и подготовка к нему велась с особым вниманием к деталям.

7 ноября хирурги выполнили трепанацию черепа, удалили две косточки, чтобы снизить давление на аневризму, наложили на нее клипсу и вшили дополнительную артерию, взятую из руки девочки, для питания мозга.

После операции начался трудный этап восстановления в центре "Надежда". При поступлении в декабре 2025 года состояние Оли все еще было тяжелым – "шаткая, неуверенная походка, медленный темп речи, потухший взгляд", – описывает врач-педиатр центра "Надежда" Вера Шушарина.

Но всего за две недели произошли разительные перемены. "Ее не узнать: искорки в глазах, проходит самостоятельно до 10 метров без поддержки, значительно окреп мышечный корсет, улучшилась координация. Речь стала более беглой", – говорит врач.

Сейчас, спустя два года после операции, жизнь Оли требует осторожности: контроль давления, ограничения в спорте, необходимость избегать болезней. Но это – жизнь, которую врачи сумели сохранить, а специалисты по реабилитации – наполнить движением и смыслом, - сообщает Ирина Бердюгина, пресс-секретарь ГАУЗ ТО "ДЛРЦ "Надежда".