Баня может быть опасной для сердца, утверждает кардиолог

Врач-кардиолог Тюменского кардиоцентра Валерия Гаранина рассказала о главных рисках, которые подстерегают любителей бани. Резкие перепады температур при погружении в ледяную воду после парилки вызывают мгновенный спазм сосудов и мощный выброс адреналина. Это может спровоцировать скачок давления и сосудистую катастрофу даже у относительно здоровых людей.

Особую опасность представляет сочетание бани с алкоголем. Согласно статистике, до 20% инсультов у мужчин старше 40 лет в холодное время года происходят после посещения баны со спиртным. Алкоголь в условиях обезвоживания еще больше сгущает кровь, увеличивая риск тромбоза.

Тяжелая пища после банных процедур создает дополнительную нагрузку на организм. Врач рекомендует отказаться от шашлыков, копченостей и солений в пользу легких овощей и белковых продуктов. Эмоциональное возбуждение, громкие разговоры и смех после баны также опасны — именно в такие моменты чаще всего происходят инфаркты у любителей банных процедур, - сообщает АиФ-Тюмень.



Кардиолог советует посещать баню без алкоголя, избегать резких температурных контрастов, выбирать легкую пищу и соблюдать 15-минутный покой после процедур. При наличии проблем с сердцем или сосудами необходима предварительная консультация врача.