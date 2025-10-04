С карт школьников и студентов могут списать полный тариф за проезд. Почему

По льготным картам "ТТС" школьники платят 20% стоимости тарифа, с 1 октября проезд стоит 8 рублей за поездку, студенты – 50%, то есть 20 рублей. Полная стоимость поездки по безналичному расчету сейчас – 35 рублей.

При этом есть лимит, он рассчитывается каждый месяц исходя из двух поездок каждый день, кроме праздников, каникул и выходных. Как прокомментировали в "ТТС", в октябре у школьников есть 44 льготных поездки, у студентов – 54.

После окончания лимита карты начинают действовать как "Общепользовательские", с пересадочным тарифом, то есть за час можно совершить одну пересадку. Контролировать баланс можно через сайт.

С 1 октября по 31 декабря 2025 года действует акция: скидка 8 рублей за проезд по QR-коду, то есть 27 рублей за поездку. Она может выручить, когда закончится лимит, - напоминает Вслух.ру.