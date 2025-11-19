Крупное мошенничество на автостраховках раскрыли в Тюменской области

Дело о мошенничестве в сфере страхования на сумму более 30,4 млн рублей раскрыли в Тюменской области, его фигурантами стали восемь человек, сообщили в прокуратуре ТО.

По версии следствия, с 2018 по 2024 годы обвиняемый разработал преступную схему хищения денег при получении страховых выплат в рамках добровольного комплексного страхования автотранспортных средств КАСКО и вовлек в нее других участников группы. Организатор приобретал дорогостоящие автомобили АУДИ А8, АУДИ А6, МЕРСЕДЕС БЕНС, БМВ в разных регионах Российской Федерации и оформлял их на соучастников или лиц, неосведомленных о его преступных намерениях. Одновременно оформлялись страховые полисы КАСКО.

Затем участники преступной группы совершали умышленные ДТП, влекущие полную гибель этих автомобилей, и предъявляли в страховые компании сведения о наступлении страховых случаев для получения возмещения. Веденные в заблуждение страховщики производили выплаты, которыми организатор распоряжался по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.