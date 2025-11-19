Число получателей единых детских пособий в онлайн-банке увеличилось на 40%

По данным ВТБ, с начала 2025 года россияне получили свыше 50 млрд рублей единых детских пособий с использованием удаленных банковских сервисов. Общий объем выплат почти вдвое превысил прошлогодний показатель. Количество получателей выросло на 40% по сравнению с 2024 годом.

Чаще единое детское пособие оформляют онлайн жители Москвы, Краснодарского края, Югры, Иркутской и Свердловской областей. Цифровые сервисы позволяют быстро узнавать о положенных выплатах и оформлять их дистанционно. Социальный калькулятор подбирает пособия менее чем за две минуты – достаточно ответить на несколько вопросов о семье, сервис покажет доступные выплаты и поможет подать заявку онлайн. С начала года им воспользовались более 370 тыс. клиентов ВТБ и сделали расчет потенциальных выплат общим объемом 11 млрд рублей. Также пользователи могут воспользоваться онлайн-консультациями профильных врачей, получить второе медицинское мнение и дистанционный мониторинг здоровья, бесплатное страхование детей от критических заболеваний.