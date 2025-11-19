Программа по развитию системы ЖКХ успешно реализуется в Тюмени

Реализацию муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Тюмени на 2021 - 2026 годы" депутаты Тюменской городской думы обсудили на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

Замглавы города Тюмени Александр Ильин привел основные цифры по реализации программы в 2024 году. В прошлом году в 120 муниципальных жилых помещениях проведен капремонт на 77 миллионов рублей. Дополнительно в рамках возмещения расходов нанимателей отремонтировано 65 помещений на 41 миллиона рублей. Выполнение планов составило 102%. Ветеранам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма по 68 заявлениям оказана матпомощь на ремонты в размере 10 миллионов рублей. В октябре 2024 года эта выплата выросла с 200 тысяч до 240 тысяч рублей, а периодичность ее предоставления сократилась с 3 до 2 лет.

По количеству инцидентов на сетях теплоснабжения в 2024 году значение не превысило планового, при этом в том году проведен большой объем капитальных ремонтов, заменено порядка 18 километров сетей теплоснабжения, что позволяет ожидать снижения инцидентов в 2025 году и последующих периодах. Отремонтировано 240 км сетей электроснабжения и 599 трансформаторных подстанций. В рамках реализации порядка предоставления субсидий на осуществление подключения к сети газораспределения индивидуальных жилых домов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения, за 2024 год газифицировано 65 частных домов. Для сравнения: аналогичный объем работ был выполнен за три предыдущих года и составил 69 домов. Указанное говорит о росте темпов газификации, на который повлияло начало программы догазификации. Обеспечена социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых домов. В 2024 году предоставлена социальная поддержка 207 заявителям в общей сумме почти 26,5 миллиона рублей. Всего с 2021 года социальную поддержку получили 725 заявителей. В области водоснабжения и водоотведения достигнуто снижение аварийности и перевыполнение плана на 19%. В 2024 году капитально отремонтировано более 12 км сетей водоснабжения и водоотведения. Всего на выполнение мероприятий программы в 2024 году израсходовано 1,346 млрд рублей.

"Основная цель программы по развитию ЖКХ – создание комфортных и безопасных условий для тюменцев, оказание качественных коммунальных услуг и развитие инфраструктуры. В последнее время количество инцидентов и аварий на инженерных сетях города снизилось более чем в 2,5 раза. Важно, что программа предусматривает различные виды социальной поддержки, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны", – подытожил обсуждение темы председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.