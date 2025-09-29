Общественники предложили методы борьбы с бранной речью

Фото: пресс-служба Общественной палаты РФ

В Общественной палате РФ подчеркивают, что сквернословие обедняет язык и разрушает традиционные нравственные ценности — в этом мнении едины воспитатели, учителя, священники и простые граждане, которые ценят и любят родной язык. За чистоту русского языка не первое десятилетие бьются общественники, но точный инструмент, который решит проблему, еще не найден.

Как прекратить чрезмерное употребление бранных слов в обществе среди молодежи и даже детей и внушить им любовь к родному языку? Ответы на эти вопросы нашлись у участников круглого стола "Русский язык как традиционная российская духовно-нравственная ценность. Проблематика сквернословия в современном обществе", который прошел на площадке ОП РФ.

Как отметил первый заместитель Комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло, к решению проблемы нужно подходить с двух сторон — не только вводя запреты и цензуру, но и через качественное преподавание школьникам классической литературы и музыки. Член ОП РФ занимается этой темой с 2012 года.

"В то время были грамотно вытеснены все те предметы, которые формировали человека. История растит патриотизм, русская литература, особенно поэзия, прививает любовь к чистому русскому языку, без мата. У меня тогда было две мечты — вернуть в школы часы русской литературы и воссоздать Всероссийское хоровое общество", — поделился член ОП РФ.

По инициативе Павла Пожигайло Всероссийское хоровое общество было возрождено в 2013 году. Сегодня хоровое пение практикуется в школах многих регионов. Как отметил спикер, пропевание большого количества качественных текстов серьезно влияет на ментальность ребенка.

"Через хоровую культуру воспитывается любовь к русскому языку. Пение в хоре также не позволяет расцветать эгоцентризму, потому что важно слышать другого человека", — пояснил он, добавив, что в результате такого воспитания ребенок сам не будет обесценивать родную речь руганью.

Как заметил сомодератор Александра Пожигайло по круглому столу, вице-президент Национальной ассоциации исследователей синдрома отчуждения родителя Максим Бобков, кардинально изменить ситуацию с засильем нецензурной лексики в языке можно только сообща и с пониманием личной ответственности за то, что происходит с детьми в школах.

Председатель Православного родительского комитета и лидер общественного движения "Доброслово" священник Станислав Клюев рассказал о движении за чистоту русского языка "Доброслово", которое было создано в ответ на запрос со стороны власти и общества по инициативе Глазовской епархии Русской православной церкви и совета отцов Глазова. На старте проекта его участники проводили в школах недели доброго слова, во время которых было запрещено употреблять бранные слова, и классные часы, посвященные чистоте русского языка.

"Наша инициатива нашла отклик школьников. На кого-то действовали положительные примеры медийных лиц, кто-то стал воспринимать чистоту речи как часть здорового образа жизни. Мы провели анкетирование в школах, и оно показало, что от 10 до 50 процентов школьников приняли решение не использовать в своей речи нецензурные слова", — сообщил он.

Сегодня движение работает с социальными сетями, запуская свои хештеги, сочиняя и распространяя девизы и вдохновляющие фразы. Например, "Помни, сильные мужчины презирают матерщину" или "Помни, русская девица никогда не матерится".

Движение поддержали многие регионы. К нему присоединились волонтеры, общественные организации и предприниматели. "Мы обобщили опыт всех регионов, где работали участники движения, и теперь у нас есть понимание, какие мероприятия имеют отклик", — отметил Станислав Клюев.

Религиозный взгляд на сквернословие представил настоятель храма Архангела Михаила в Талдоме Илья Шугаев. Он отметил, что матерщина — уникальное явление, широко развернувшееся в обществе в XX веке. При этом сам процесс распространения нецензурной лексики начался еще XIX веке — в то время ее использовали только опустившиеся люди, преимущественно пьяницы. "Изначально слова, которые сегодня стали матерщиной, имели сакральный характер. В частности, они использовались для осквернения всего чистого и священного", — сказал он.

По мнению председателя общественной организации "Отцы России" Андрея Коченова, взрослый, сформировавшийся человек, понимает, что матерщина — это не норма, но современные подростки, которые буквально разговаривают матом, не осознают неприемлемость бранных слов и их негативное влияние на формирование ценностных ориентиров в жизни.

"Нужно относиться к русскому языку как к величайшей ценности, которая сформировала русского человека. Наш язык богатый, необыкновенно духовный, но сейчас мы его можем потерять", — подчеркнул он.

Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская предложила начинать работу с подготовки кадров — учителей, офицеров. "Признаю, что семья — это важно, но без хорошего учителя не воспитать в школьнике правильного отношения к родному языку. Нужно начинать работу с педвузов и военных училищ", — предложил спикер.

Лидер движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин выступил с инициативой распространить информацию о том, что Администрация Президента, Госдума и исполнительные органы власти — зоны без сквернословия.

"В семье примером должны быть родители. Невозможно отучить детей от мата, если отец матерится. Также не стоит ожидать, что дети не будут курить или пить алкоголь, если в семье и курят, и пьют. В свою очередь, органы власти — проводники госполитики в сфере сохранения духовно-нравственных ориентиров и положительный пример для всего общества. Давайте все будем соответствовать тем ценностям, о которых мы так много сегодня говорим, и сохранять наш язык", — предложил он.

Инициативу распространения информации о том, что в том или ином учреждении не используют бранную лексику, поддержал Павел Пожигайло. Он предложил начать ее реализацию также и с Общественной палаты России.

Как отметили модераторы круглого стола, его итогом станет резолюция, в которую войдут предложения, озвученные в рамках круглого стола. Далее документ будет направлен в профильные органы власти.