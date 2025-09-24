Ветеранов СВО на форуме "Своя культура" научат петь и сочинять стихи

В Тюмени стартовал творческий форум для ветеранов спецоперации "СВОя культура", за четыре дня 20 ветеранов боевых действий под руководством кураторов и ведущих деятелей культуры Тюменской области пройдут интенсивы по вокалу, литературе, инструментальному исполнительству.

Форум организуют второй раз, первый проходил в марте. По словам замгубернатора Андрея Пантелеева, для его участников это шаг к творческому росту и шанс "внести важную патриотическую ноту в создание современного культурного материала".

"Здесь наши защитники могут проявить свои таланты, рассказать свои истории и передать молодому поколению чувство патриотизма и уважения к Родине. Творчество ветеранов поможет нам почувствовать и понять их прошлое, сохранить историю нашего народа живыми и яркими красками", - отметила форума руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по Тюменской области Динара Поштаренко.

На церемонии открытия с творческими номерами выступили участники первого форума. Участники второго форума также поделятся своими результатами на творческой гостиной, где исполнят лучшие номера совместно с наставниками.