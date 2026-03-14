За месяц жители Тюмени совершили покупок на сумму свыше 56 миллиардов рублей

По данным Тюменьстата, в январе 2026 года тюменцы оставили на кассах 56 млрд 139,1 млн рублей. Для сравнения: годом ранее общий чек составил 53 млрд 733,7 млн рублей. После предновогоднего бума (в декабре оборот розничной торговли превысил 69 млрд рублей) наблюдается традиционное снижение.

Традиционно большая часть расходов приходится на непродовольственные товары, за них граждане в общей сложности заплатили 28 млрд 633,8 млн рублей. За продукты, напитки и табачные изделия – 27 млрд 505,3 млн рублей.

Исходя из численности населения, на каждого жителя пришлось по 34 тыс. 508,9 руб. 17 тыс. 601,3 руб. ушло на непродовольственные товары; 16 тыс. 907,6 руб. – на продовольствие, напитки и табак, - сообщает Вслух.ру.