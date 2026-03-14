Врачи из Тобольска сумели спасти жизнь маленькой пациентке

Врачи Областной больницы № 3 Тобольска спасли маленькую девочку с тяжелой пневмонией. В плевральной полости у малышки накапливается жидкость. Через небольшой прокол ее удалили и продолжили наблюдение.

Утром 1 января, после контрольного обследования, стало ясно: ситуация резко ухудшилась. Вся плевральная полость оказалась заполнена жидкостью, легкое было полностью сдавлено. Девочку перевели в реанимацию, и торакальный хирург Мустахим Сатывалдаев принял решение о хирургическом вмешательстве, которое провел в первый день нового года.

Операция длилась чуть больше часа, но требовала высокой точности и концентрации. Пациентке выполнили малоинвазивное вмешательство с помощью видеокамеры и специнструментов через прокол в грудной полости, диаметром 5 мм.

— В плевральной полости было около 400 миллилитров жидкости — для ребенка это очень большой объем. Но главная проблема была не только в жидкости. На поверхности легкого образовалась плотная фибриновая пленка — воспалительный белок буквально “склеил” легкое и не давал ему расправляться. Этот слой был аккуратно удален, а плевральная полость очищена, чтобы легкое снова могло нормально работать. Все новогодние праздники мы были рядом с пациенткой и наблюдали за ее состоянием. Сейчас самое главное — что ребенок возвращается к привычной жизни, — рассказал Мустахим Сатывалдаев.

Сейчас здоровью малышки ничего не угрожает, - сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ№3 (г. Тобольск).