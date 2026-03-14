Владельцам дачных участков напомнили о необходимости соблюдать земельные правила

Игнорирование правовых норм может обернуться для владельцев загородной серьезными финансовыми потерями — суммы штрафов в некоторых случаях достигают полумиллиона рублей и выше.

Зарастание участка сорной растительностью на землях сельскохозяйственного назначения грозит физическим лицам штрафом в размере от 20 000 до 50 000 рублей. Юридическим лицам за аналогичное нарушение придется заплатить от 400 000 до 700 000 рублей.

Дополнительно законодательство наказывает за захламление территории строительными или бытовыми отходами. По статье 8.2 КоАП РФ размер взыскания для граждан составляет от 1 000 до 2 000 рублей.

Дмитрий Морковкин, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ, отмечает, что риски могут быть гораздо серьезнее одних лишь штрафов:

"Неиспользование земель по целевому назначению в течение установленного законом срока может привести не только к административному наказанию, но и к принудительному изъятию участка. Для граждан штраф в этом случае рассчитывается от кадастровой стоимости — 0,3–0,5%, но не может быть менее 3 000 рублей, - сообщает АиФ-Тюмень.