В Тюменской области от бешенства прививают диких животных

Около 194 тысяч доз вакцины против бешенства диких животных в мае разложено в лесах Тюменской области, в иммунизации диких животных участвуют специалисты Государственной ветеринарной службы Тюменской области совместно с представителями Госохотдепартамента.

Вакцина расфасована в специальные капсулы, заключенные внутрь брикетов-приманок. Сама приманка, внутри которой содержится вакцина, изготовлена из продуктов, съедобных для животных: мясокостной или рыбной муки, жира говяжьего и парафина, сообщили в Управлении ветеринарии ТО.