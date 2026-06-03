В Тюменской области от бешенства прививают диких животных

13:30 03 июня 2026
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Около 194 тысяч доз вакцины против бешенства диких животных в мае разложено в лесах Тюменской области, в иммунизации диких животных участвуют специалисты Государственной ветеринарной службы Тюменской области совместно с представителями Госохотдепартамента.

Вакцина расфасована в специальные капсулы, заключенные внутрь брикетов-приманок. Сама приманка, внутри которой содержится вакцина, изготовлена из продуктов, съедобных для животных: мясокостной или рыбной муки, жира говяжьего и парафина, сообщили в Управлении ветеринарии ТО.

Теги: бешенство , вакцинация , ветеринарная служба , животные
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