Эксперт поделилась полезными советами для комфортных поездок на поезде

Детали путешествия на поезде лучше продумать заранее.

"В купе выбор стоит между нижней и верхней полками. Внизу у вас будет удобный доступ к столику, а чемодан уберёте в ящик под сиденьем. Но будьте готовы, что соседи будут садиться на вашу полку, чтобы поесть - столик в купе общий. Верхняя полка — почти личное пространство: никто не трогает, можно лежать и читать. Но переодеваться неудобно, а чемодан придётся закидывать на верхнюю багажную полку: ящик под нижней зарезервирован под багаж пассажира, который купил это место", - рассказала бизнес-партнер службы поддержки "Авито путешествий" Анастасия Грошева.

В плацкарте четыре вида мест, и у каждого свои нюансы. Нижняя боковушка примерно на 10 см длиннее обычной полки, плюс - свой личный столик. Но спать у прохода сложно: мимо постоянно кто-то ходит. Верхняя боковушка - самое тихое и незаметное место в вагоне, а вентиляция там лучше, чем в отсеке.

"В поезде вы проведёте много часов сидя или лёжа, так что комфорт важнее красоты. Одежда не должна давить, натирать или сковывать движения. Оптимальный вариант — мягкие спортивные штаны с широким поясом на резинке и свободный верх из натуральной ткани. Лучше одеться слоями: футболка плюс лёгкая кофта или толстовка. Так вы сможете накинуть верхний слой, если температура опустится из-за кондиционера, или остаться в футболке, если в вагоне станет душно. Сменная обувь — ещё один уровень комфорта.", - пояснила эксперт.

Собирая еду в дорогу важно помнить главное правило: продукты не должны портиться без холодильника. Подойдут орехи, сухофрукты, батончики, яблоки, мандарины, лапша и каши быстрого приготовления. Все остальное должно находиться при долгой поездке в термосумке.

Пригодится пауэрбанк для зарядки гаджетов. Розеток обычно не хватает, а напряжение в вагонах старого образца может быть нестабильным. Для подзарядки телефона подойдёт компактная модель на 5 000–10 000 мАч, а для планшета или нескольких устройств в долгой дороге лучше взять пауэрбанк на 20 000 мАч. Если едете на верхней полке, убедитесь, что у вашей зарядки достаточно длинный провод: розетки обычно расположены возле нижних полок.

Влажные салфетки и антисептик — обязательный минимум: ими можно протереть столик, руки перед едой и освежиться с утра. Брать упаковку лучше побольше, чтобы хватило на всю дорогу, - сообщает Тюменская линия.