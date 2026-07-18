Эксперты отметили снижение уровня бесконтрольного потребления

В Уватском округе продолжаются работы на сетях ЖКХ. В поселке Туртас завершены работы по строительству водопроводных сетей и установке пожарных гидрантов на улицах Речной и Ягодной.

- Жители этих улиц получили возможность подключения к системе централизованного водоснабжения, что позволит повысить качество коммунальных услуг и обеспечит более надёжное водоснабжение домовладений, - говорит глава Уватского округа Вячеслав Елизаров. Новые пожарные гидранты способствуют повышению уровня безопасности территории и позволяют оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Последовательно решая вопросы водоснабжения, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, мы создаем условия для дальнейшего развития населённых пунктов и повышения качества жизни жителей Уватского округа.

Проведены ремонтно-восстановительные работы на водопроводных сетях в левобережном Увате.

- Сейчас наши специалисты на правом берегу села Уват ставят дополнительные фильтры, чтобы увеличить объем потребляемой очищенной воды. Летом мы по традиции наблюдаем его рост в связи с поливами на огородах. Но сейчас потребители более ответственно относятся к этому процессу, поэтому бесконтрольного потребления становится меньше, - говорит директор муниципального предприятия "Туртасское КП" Андрей Быков.