Садоводам рассказали, почему у кабачков желтеют листья и как сохранить урожай

Опытная дачница Светлана Еремина рассказала "МегаТюмени", как определить причину пожелтения листьев у кабачков.

Если пожелтели только нижние, а молодая зелень выглядит здоровой, это может быть естественным процессом. Старые листья разрешается аккуратно удалить чистым секатором.

– Осмотрите куст: проверьте влажность земли, нижнюю сторону листьев и наличие пятен. Если желтеют только старые листья, а кабачок продолжает расти и плодоносить, чаще всего опасности нет, – объяснила Светлана Еремина.

Если листья становятся бледными, куст медленно растет, а плоды плохо развиваются, кабачкам может не хватать питания. При недостатке азота листья желтеют практически равномерно. Дефицит калия часто проявляется по краям листовой пластины, а при нехватке магния желтизна появляется между зелеными жилками.

В этом случае можно использовать комплексное удобрение для кабачков, огурцов и других тыквенных культур. Подкормку вносят только по влажной почве и строго по инструкции, - сообщает Мегатюмень.

Кабачки плохо переносят как засуху, так и избыток воды. В сухой земле листья вянут, желтеют и подсыхают. При постоянном переувлажнении корням не хватает воздуха, из-за чего куст тоже начинает терять цвет.

Поливать растения лучше теплой водой под корень. Почва должна оставаться влажной, но вода не должна застаиваться возле основания куста.



Пятна, белый налет, скручивание и быстрое высыхание листьев могут указывать на грибковое заболевание. Пораженные части растения необходимо удалить, а куст обработать подходящим фунгицидом. Для профилактики и на начальной стадии применяют, например, "Фитоспорин-М". При выборе любого препарата необходимо соблюдать инструкцию и срок ожидания до сбора урожая.

Пожелтение также вызывают тля, паутинный клещ и белокрылка. Вредители обычно прячутся на нижней стороне листьев. При небольшом поражении можно использовать раствор зеленого мыла, а при массовом распространении – разрешенные для овощных культур препараты, например "Фитоверм".