В Тюменской области заключили более 9 тысяч договоров долевого строительства

С начала 2026 года управлением Росреестра по Тюменской области зарегистрировано 9 021 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. Из них 7 098 ДДУ - на жилую недвижимость, 1 923 на нежилую.

Закон также обязал застройщиков после ввода многоквартирного дома в эксплуатацию, осуществления кадастрового учета всех помещений и машино-мест в таком доме и подписания передаточного акта, самостоятельно направлять в Росреестр заявления и документы для регистрации права собственности участника долевого строительства исключительно в электронной форме.

После завершения процедуры регистрации застройщик должен передать участнику долевого строительства выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

Договоры участия в долевом строительстве предоставляются на государственную регистрацию только в форме электронных документов, - сообщает Мегатюмень.