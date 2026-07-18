Тюменские дачники начали защищать участки от минирующей моли и тли

Минирующая моль может снизить урожайность до 70%, она появилась в тюменских теплицах. А на участках активно размножается тля.

Как победить вредителей, рассказала садовод Нина Щербакова. Минирующая моль откладывает до 300 яиц на нижней части листьев огурцов и томатов. Через 2–4 дня из них вылупляются личинки, которые прокладывают ходы и высасывают сок. Листья желтеют и усыхают. Если не принять меры, урожайность может снизиться на 40–70%.

–Срезать и сжечь все поврежденные листья. Осмотреть ближайшие к ним с нижней стороны – если есть черные точки, их тоже удалить, – советует садовод Нина Щербакова.

Для борьбы с молью специалисты рекомендуют развесить в теплице желтые липкие экраны, замульчировать посадки нетканым материалом и опрыскивать растения биопрепаратами каждые 5–7 дней. Важно ежедневно проветривать теплицу – моль не терпит сухого воздуха.

Тля также представляет серьезную угрозу. Она насчитывает более тысячи видов, быстро размножается и может переносить вирусы. При сильном поражении растение погибает или плохо развивается. Главная опасность – в жизнестойкости насекомого: за один сезон тля воспроизводит несколько поколений, - сообщает Тюменская область сегодня.



Эксперты советуют применять комплекс мер: агротехнические (удаление лишней растительности, рыхление), инсектициды системного и контактного действия, а также биологические методы. Среди народных средств – мыльно-содовая смесь, настои золы, табака, чеснока и чистотела.