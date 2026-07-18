Тюменцам объяснили, как защитить дом от удара молнии во время грозы

В Тюменской области зафиксировано 23 пожара с начала 2026 года, вызванных грозовыми разрядами. Из них 18 произошли в жилом секторе. В Главном управлении МЧС России по Тюменской области напомнили о важности установки системы молниезащиты для предотвращения подобных случаев.

Современная система молниезащиты включает внешнюю и внутреннюю системы молниеотвода, а также заземление. Комплексная защита обеспечивает высокую, практически 100-процентную, степень безопасности вашего дома и техники даже при прямом попадании молнии.

Помимо установки молниезащиты, важно соблюдать правила безопасности во время грозы. В доме следует закрыть окна и двери, отключить электроприборы и избегать нахождения у окон и металлических предметов. На открытой местности избегайте возвышенностей, водоемов и одиночных высоких деревьев, сообщает Вслух.ру.