Метеорологи рассказали, при каких условиях возникают разрушительные смерчи

Все чаще во многих регионах России ливни сопровождаются сильным ветром. Метеорологи предупреждают: для появления разрушительного вихря достаточно рокового совпадения трех факторов в одной грозовой системе.

Для образования смерчей достаточно сочетания нескольких факторов: прогретого влажного воздуха у земли, резкого похолодания на высоте и сильного сдвига ветра. Именно эти условия создают гигантский запас энергии, который превращает обычную тучу в мощный восходящий поток, закручивающийся в воронку, - сообщает АиФ-Тюмень.



"Смерч возникает в мощной грозовой системе, где есть сочетание тёплого и влажного воздуха у земли, резкого охлаждения воздуха с высотой и сильного сдвига ветра. Если это вращение растягивается вверх мощным конвективным потоком, может сформироваться смерч", — пояснил эксперт Артем Лысенко.