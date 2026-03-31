Доступ в новостройки и защита конкуренции: в Тюменском УФАС обсудили вызовы рынка

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В Тюмени состоялось заседание Общественного совета при региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. Участники рассмотрели итоги деятельности ведомства за 2025 год, обсудили развитие конкуренции на социально значимых рынках и обозначили проблемные вопросы, требующие дополнительного внимания. Важной темой встречи стало обсуждение вопросов обеспечение доступа провайдеров связи в многоквартирные дома новых микрорайонов.

Открывая заседание, председатель Общественного совета Артур Юрьев подчеркнул важность конструктивного диалога между органами власти, бизнесом и экспертным сообществом. Он отметил, что подобные площадки позволяют своевременно выявлять системные проблемы и вырабатывать решения.

Руководитель Тюменского УФАС Игорь Веретенников представил итоги работы управления. В 2025 году в ведомство поступило около 3000 обращений, что превышает показатели предыдущего года. Значительная часть жалоб связана с вопросами тарифов, сферы ЖКХ и проведения закупочных процедур.

"Основная часть заявлений сводится к несогласию граждан с тарифами и действиями управляющих компаний, а также к вопросам проведения торгов. По всем направлениям мы фиксируем рост обращений и усиливаем контроль", - отметил Игорь Веретенников.

Отдельное внимание было уделено контролю за ценами на социально значимые товары и топливо. По данным ведомства, существенных нарушений в 2025 году не выявлено, а рост цен на бензин оставался в пределах инфляции. При этом антимонопольная служба продолжает ежедневный мониторинг рынка.

Важной темой обсуждения стал вопрос недискриминационного доступа интернет-провайдеров в новостройки. По словам участников заседания, в ряде случаев застройщики создают барьеры для выхода альтернативных операторов, что приводит к фактической монополизации услуг связи и ограничению выбора для жителей.

"Мы сталкиваемся с ситуациями, когда условия доступа экономически нецелесообразны для операторов. Это ограничивает конкуренцию и ущемляет интересы граждан", - подчеркнул член Общественного совета Александр Яковлев.

По итогам обсуждения принято решение вернуться к данной теме на ближайшем заседании с привлечением представителей профильных департаментов, операторов связи и строительной отрасли. Также планируется проведение рабочей встречи с участием УФАС для выработки конкретных мер реагирования.

В числе других вопросов повестки - развитие конкуренции на рынке медицинских услуг и разъяснение нововведений законодательства, касающихся использования иностранных слов в публичном пространстве. Участники отметили необходимость дальнейшей профилактической работы с бизнесом и органами власти.

Подводя итоги обсуждения вопросов, представители Тюменского УФАС подчеркнули, что в 2026 году приоритетом останется не только пресечение нарушений, но и их предупреждение через разъяснительную и экспертную деятельность.