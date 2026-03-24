Комплекс фиксации нарушений ПДД "Азимут" успешно апробировали в Тюмени

В Тюмени начал работу аппаратно-бортовой комплекс фиксации нарушений ПДД "Азимут", он поступил в регион в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения", пока в единственном экземпляре, но уже к концу года таких комплексов будет восемь, сообщили в ГАИ ТО.

Бортовой комплекс установлен в патрульном автомобиле ДПС, он выявляет нарушения как в процессе движения автомобиля, так и во время стоянки. За две недели работы "Азимут" зафиксировал около трех тысяч фактов превышения скорости на дорогах города.

Замначальника Управления ГАИ Тюменской области Василий Ренцанов:

Комплекс выявляет не только превышение скорости движения, но и нарушения правил парковки, нарушения требований дорожных знаков и другие. Информация о нарушениях автоматически отправляется в Центр автоматической фиксации нарушений ПДД для направления уведомлений о нарушениях собственникам автомобилей.

В базу аппаратно-бортового комплекса вносятся данные о лишенных прав водителях, злостных должниках, так что выявлять нарушителей автоинспекторы будут оперативнее, отмечают в ГАИ.