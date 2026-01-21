В Тюмени на несколько дней отменили автобусные рейсы в соседние регионы и Казахстан

В связи с неблагоприятными погодными условиями с автовокзала города Тюмени с 21 по 23 января отменены ночные рейсы в Екатеринбург, 22 января - в Туринск и с 24 по 31 января - в Ирбит.
С 22 по 24 января приостановлены поездки с Тюменского автовокзала в Шадринск.
Также отменены рейсы "Тюмень АВ – Петропавловск" отправлением в 22:40 22, 24 и 26 января.
Информацию о приостановке рейсов опубликовал ГУС ТО.
