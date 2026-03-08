По данным Росстата, в декабре тюменцы получили рекордные зарплаты

По данным Росстата, в 2025 году жители Тюменской области заработали рекордные суммы в декабре. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в конце года составила 130 тыс. 820 руб. Это на 5,9% больше, чем в декабре 2024 года.
По итогам 2025 года средняя зарплата работников организаций в регионе составила 94 тыс. 124 руб., прирост за год – на 10,1%.
Традиционно Тюменская область на третьем месте по уровню заработков в Уральском федеральном округе. Лидируют северные округа: в ЯНАО и ХМАО-Югре начисляли 177 тыс. 711 руб. и 135 тыс. 914 руб. соответственно.
В Свердловской области работники в среднем зарабатывали 89 тыс. 286 руб., в Челябинской - 81 тыс. 366 руб., в Курганской – 72 тыс. 992 руб., - сообщает Вслух.ру.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru