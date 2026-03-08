Тюменская автоинспекция призывает встретить весну без дорожных аварий

Социальная компания #ВеснаБезДТП, направленная на снижение весенних рисков в дорожном движении, проводится в Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции организуют акции дорожной безопасности с пешеходами, водителями, велосипедистами и мотоциклистами. Профилактические мероприятия пройдут на федеральных и региональных автодорогах.

"Главное, что с начала года нам удалось добиться снижения числа погибших в ДТП людей на четверть от показателей минувшего года. На дорогах региона погибли 26 человек, годом ранее погибших было 35. Большинство трагический аварий произошло на федеральных и региональных автодорогах, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Большой сегмент профилактических мероприятий направлен на снижение детской дорожной аварийности. В образовательных учреждениях автоинспекторы проведут уроки дорожной безопасности для школьников и примут участие в родительских собраниях, будут организованы фоточелленджи и онлайн-конкурсы по безопасности на дорогах, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.