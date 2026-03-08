Тюменский агроном объяснил, как правильно вырастить рассаду баклажанов

Баклажаны относятся к пасленовым культурам, и у них достаточно долгий период вегетации. Выращивать рекомендую раннеспелые сорта, с коротким сроком созревания.

Перед посадкой в грунт, советую предварительно замочить в воде. Можно взять влажный ватный диск, или марлю, на одну половину разложить семена, а второй закрыть сверху. Далее упаковать в целлофановый пакет. Раз в 2 дня осматриваем семена, по необходимости увлажняем.

После того как семена набухли, высаживаем в емкость с грунтом. Распределяем семена по поверхности почвы, заглубляем их пинцетом на глубину до 1 см. Образовавшуюся лунку необходимо закрыть грунтом, и накрыть пленкой, до появления первых всходов. Рекомендуем сразу сеять в отдельные стаканчики, поскольку баклажаны плохо переносят пересадку. Для проращивания нужна температура около +25 градусов.

Как только появятся первые ростки, нужно переставить рассаду в светлое место. Лучше всего – под специальную лампу для досвечивания, потому что дневного света в марте еще недостаточно.

Перед высадкой в открытый грунт, необходимо провести закалку. Постепенно выносите растения на свежий воздух к солнцу, это позволит сеянцам постепенно привыкнуть к новым условиям., - сообщает КП-Тюмень.