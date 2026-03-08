Когда день рождения совпадает с 8 Марта: тюменцы делятся своими историями

Своими историями поделились жители региона, чей день рождения выпал на 8 Марта.

Мастер жестяного кружева Алексей Зубарев признается: в детстве комплексовал, но с седьмого класса полюбил свою дату. Главный плюс – всегда выходной и возможность собрать всю семью: сначала поздравляют женщин, потом – его.

Ульяна Нигматуллина, серебряный и бронзовой призер Олимпиады по биатлону в 2022 году и спортсменка сборной Тюменской области, из-за сборов чаще встречает день рождения на соревнованиях, но благодарна судьбе за совпадение с праздником, - сообщает Тюменская область сегодня.

Маркетолог Ева Худякова в детстве мечтала о личном празднике, но смирилась. Главная проблема – рестораны забронированы, официанты перегружены. Советует отмечать 9 марта.

Врач Олеся Волоконцева считает свою дату чудом и удачей:

– Появиться на свет девочкой в женский день – это подарок. Минус один – бронировать столик нужно минимум за неделю. Уверена: 8 Марта нельзя отменять. Может, поэтому праздник в начале весны и имеет знак бесконечности в виде восьмерки?