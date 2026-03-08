Сварщики нарасхват: в Тюменской области предлагают до 120 тысяч рублей в месяц

На рынке труда Тюменской области востребованы сварщики. Организации региона примут 429 электрогазосварщиков, им готовы платить до 87 тыс. 227 руб. в месяц. Электросварщики ручной сварки будут получать до 84 тыс. 493 руб., для них открыто 263 вакансии. Требуется 10 электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах, для них зарплата до 120 тыс. рублей.

Всего в банке службы занятости 145 рабочих специальности и 156 профессий служащих. Нужны специалисты в разных сферах, - сообщает Вслух.ру.