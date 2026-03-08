Тюменские врачи своевременно обнаружили инфекционный эндокардит

В Городскую поликлинику №1 обратился молодой человек 16 лет с жалобами на слабость, тошноту, боль в области груди при вдохе и температуру до фебрильных цифр. С конца января у него периодически повышалась температура без признаков простуды.

Ранее подростку удаляли кисты плечевой кости с использованием собственной кости для восстановления.

При осмотре врач заметил повышенную температуру, учащённый пульс, бледность кожи и небольшое снижение насыщения крови кислородом. Дополнительные исследования показали воспаление в крови, нагрузку на сердце и жидкость вокруг него. Эхокардиография выявила признаки инфекции на аортальном клапане сердца, возможно с абсцессом.

В больнице ему сделали операцию на аортальном клапане сердца, удалили поражённые участки и восстановили клапан. Назначили длительное лечение антибиотиками.

Пациент выписан в стабильном состоянии. Сейчас он чувствует себя хорошо, осложнений нет и продолжает регулярное наблюдение у педиатра и кардиолога.

"Даже у подростков высокая температура без очевидных причин может быть сигналом серьёзного заболевания сердца. Своевременная диагностика и комплексное лечение позволяют полностью восстановить здоровье", — отмечает Ольга Крючкова, подростковый врач-педиатр.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.