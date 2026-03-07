Ялуторовские музеи внедряют современные форматы работы

Сотрудники Ялуторовского музейного комплекса особое внимание уделяют созданию комфортной среды, которая повышает социальную доступность музеев и способствует росту посещаемости.

В 2025 году в краеведческом музее открылся масштабный выставочный проект – "Кофейный салон". Экспозиция предлагает по-новому взглянуть на эпоху декабристов и оценить их вклад в историю Ялуторовска.

В рамках работы новой выставки запланирован цикл музейных мероприятий: театрализованные экскурсии, лекции и мастер-классы, тематические и салонные вечера, погружающие в богатое наследие прошлого и посвящённые гастрономическим предпочтениям и светским привычкам декабристов. Гости могут получить здесь чашечку ароматного свежесваренного кофе по фирменному рецепту Матвея Ивановича Муравьёва-Апостола, отведать десерты из меню декабристов, услышать "кофейные истории".

Ещё одно камерное пространство музея "Торговые ряды" – "Чайная", где экспозиция органично дополняется гастрономическими традициями. Здесь легко замедлиться и почувствовать сибирский уют. За чашкой чая – чёрного, зелёного или ароматного травяного, разговоры текут неспешно, а образы уездной жизни становятся ближе и понятнее. Блины, сладости и негромкая музыка создают тёплую, располагающую атмосферу.

По материалам Ялуторовского музейного комплекса.