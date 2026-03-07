Здоровье ребенка начинается с благополучия матери

Заведующий отделением нейрореабилитации ДЛРЦ "Надежда" Марина Буторина считает, будущим мамам не стоит игнорировать хроническую тревогу, нарушение сна и апатию, так как психоэмоциональное состояние мамы напрямую влияет на формирование нервной системы плода. Особое внимание следует уделять сосудистому здоровью и метаболизму, особенно при наличии хронических заболеваний. Не менее важен и первый год жизни малыша.

"Первый год жизни ребенка — это период уникальной нейропластичности, когда мозг максимально готов восстанавливаться. Важно не упустить время и знать ключевые "красные флаги"", — отмечает Марина Буторина.

Среди критических признаков задержки моторного развития специалист выделяет отсутствие навыка удержания головы к 2 месяцам, неспособность сидеть к 9-10 месяцам и отсутствие ходьбы к полутора годам. В психоэмоциональной сфере тревожный сигнал - отсутствие зрительного контакта, ответной улыбки и жеста "пока-пока" к году.

Особое внимание эксперт советует уделить речевому развитию: если к 2 годам ребенок не выполняет простые просьбы, а к 2,5 годам в его арсенале менее 50 слов, необходимо обратиться к специалистам, - сообщает КП-Тюмень.