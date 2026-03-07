Преподаватель из Тюмени рассказал, что бразильцам труднее всего дается в русском языке

Преподаватель Тюменского государственного университета Алексей Вязовиков вернулся из командировки в город Арагуаина (штат Токантинс), где три месяца обучал местных жителей русскому языку.



Курсы русского языка на базе федерального университета стали для 150-тысячного города настоящей экзотикой. Изначально заявки подали 145 человек, но до финиша дошли 27 самых стойких. Среди них были студенты, преподаватели, соседи лингвиста и даже целые семьи. Самому младшему ученику было 18 лет, старшему — за 60.

– Три месяца для освоения русского — катастрофически мало. За это время студенты успели выучить алфавит, цифры и базовую лексику. Главный упор в обучении делался не только на грамматику, но и на культуру, – рассказал Алексей.



Преподаватель знакомил бразильцев с символами России, национальными блюдами (например, салатами на Новый год), а также показывал советские мультфильмы про Чебурашку и Фунтика. К удивлению педагога, молодежь оказалась незнакома с "Калинкой-малинкой" и русским самоваром, зато люди постарше хорошо помнят Выготского и Бахтина, чьи труды есть в местных библиотеках.

Одной из самых сложных тем для португалоязычных студентов стали вовсе не падежи (в португальском их нет, но к ним привыкают), а виды глаголов (сделал/делал) и интонация. Однако главным камнем преткновения стала фонетика. Бразильцы долго не могли осилить слово "слышишь".

– В португальском нет таких сочетаний глухих и шипящих согласных. А тут подряд идут "с" и "ш", да еще и сонорная "л", — поясняет лингвист. — В припеве песни "Самолеты" Жени Трофимова строчка "Ты слышишь эти твои самолеты" давалась им с огромным трудом.

Алексей признается: хотя по методике преподавать нужно исключительно на русском, знание португальского очень помогло. С его помощью он быстро объяснял сложные правила, после чего студенты переходили к практике, - сообщает Тюменская область сегодня.