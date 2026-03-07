Как продлить жизнь букету и сохранить его свежесть

Чтобы букет радовал дольше, агрономы ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области советуют соблюдать несколько правил.

"Первое испытание для цветов — перепад температур. Если вы принесли букет с мороза, не спешите ставить его в тепло. Дайте растениям полчаса на адаптацию в прохладном месте", - рассказали специалисты.

Особое внимание стоит уделить вазе: выбирать ее лучше из темного стекла, так как свет провоцирует быстрый рост бактерий. Ваза должна быть просторной, чтобы стебли располагались свободно. Важно следить за уровнем воды и чистотой стеблей: удалять нижние листья, чтобы они не загнивали в воде.

Для долгой свежести профессионалы рекомендуют использовать "добавки" из домашней аптечки или кухни:

— Сахар (1 ч. л. на 1 л воды) — обеспечит питание.

— Аспирин или активированный уголь (по 1 таблетке на 1 л воды) — дезинфицируют среду и остановят гниение.

— Уксус 9% (1 ст. л. на 1 л воды) — поможет сохранить свежесть роз, - сообщает АиФ-Тюмень.