Снежные наросты деформируют водостоки и создают опасность для людей из-за падающих сосулек

Свисающий с крыши снег после первой же оттепели уплотняется и пропитывается влагой, создавая колоссальное давление на стропилы.

"Дневной прогрев и теплопотери здания приводят к постоянному подтаиванию снежной массы. Вода стекает к карнизам и ночью превращается в лед. Эти наросты деформируют водостоки и создают угрозу для жизни людей из-за падения сосулек", — рассказал инженер-теплофизик Виталий Самойлов.

Самостоятельные работы по очистке снега требуют устойчивой лестницы, страховки и обуви с нескользящей подошвой. Также эксперт рекомендует использовать только пластиковый инвентарь с мягкой кромкой и обязательно оставлять тонкий защитный слой снега, чтобы не повредить кровлю. Однако современным и более эффективным решением считается профилактика, а именно — автоматизированные системы снеготаяния.

"Греющие накладки, установленные по краю кровли и в водостоках, обеспечивают контролируемый отвод талой воды. Это исключает образование ледяных пробок и снимает необходимость в рискованных работах на высоте", — подчеркивает Виталий Самойлов.

Применение таких инженерных решений особенно важно в регионах с частыми перепадами температуры, когда морозы сменяются оттепелью, так как это значительно продлевает срок службы всей кровельной системы.

Если снежный слой уже достиг значительной толщины или образовались ледяные пласты, важно действовать аккуратно и без спешки. При сложных условиях и крутом уклоне крыши разумнее привлекать специалистов с оборудованием для работы на высоте, - сообщает АиФ-Тюмень.