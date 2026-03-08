Тюменская область заняла второе место в УрФО по росту расходов в общепите

По данным Росстата, тюменцы в январе 2026 года заплатили в кафе, барах и ресторанах 4 млрд 895,4 млн рублей. Это на 8,8% больше, чем годом ранее. По динамике регион на втором месте в Уральском федеральном округе после Свердловской области.

Исходя из численности населения, что на каждого жителя региона приходится более 3000 рублей из числа общих трат в местах общественного питания.

В УрФО в январе продемонстрировали снижение Челябинская и Курганская области. В целом оборот общепита в федеральном округе составил 34 млрд 142,1 млн руб., в России - 385,5 млрд рублей.

Напомним, что в 2025 году жители Тюменской области потратили в заведениях 55 млрд 650,1 млн рублей, что на 7,7% выше показателя предыдущего года. Рекорд был установлен в декабре, общий чек составил 5 млрд 726,9 млн рублей, - сообщает Вслух.ру.