В конце зимы продажи резиновых сапог в Тюмени выросли на 88 %

На 88 % выросли продажи резиновых сапог в Тюмени. Спрос связан с приближением весны. Однако обувь стала не единственным популярным товаром - жители областного центра уже подыскивают теплицы для дач.

Как рассказали в пресс-службе платформы "Авито", теплицы стали главным хитом – их продажи выросли в 3,4 раза по сравнению с декабрем 2025 г. На втором месте по спросу — надувные матрасы и коврики – прирост продаж на 90 %. Резиновая обувь оказалась на третьем месте.

Аналитики "Авито" отмечают, что такой рост отражает особенности региона: Тюмень — крупный город, где дачная культура соседствует с любовью к выездам на природу. Поэтому горожане заранее готовятся к весне и далее к лету и предпочитают универсальные товары, которые пригодятся и на даче, и в походах.

Туристическое снаряжение часто продают после одного-двух использований — практически новым, но с хорошей скидкой. Например, походную посуду можно найти в среднем за одну тыс. рублей, комплект новой в магазине стоит от 1,7 тыс. рублей, - сообщает Тюменская линия.