После снижения ставок почти треть россиян не планируют забирать деньги с вкладов и накопительных счетов

По данным исследования Банка ДОМ.РФ и Финансового университета, 28 % вкладчиков оставят деньги на депозите или накопительном счете в случае снижения ставок. Еще 17 % планируют использовать накопления для повышения уровня жизни, - сообщает Тюменская линия.

8 % респондентов готовы рассмотреть инвестиции в паевые инвестиционные фонды, акции и облигации, а 7 % – вложения в золото и открытие обезличенных металлических счётов.

"Вклады были и остаются базовым механизмом для сохранения накоплений и приумножения средств. После двух лет рекордно высоких ставок у населения сформировалась устойчивая склонность к сбережениям. Даже на фоне плавного снижения ключевой ставки рынок продолжает предлагать привлекательные условия, особенно на коротких сроках", – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

По оценке заведующего кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финуниверситета Александра Цыганова, вклады являются самыми понятными и безрисковыми инструментами. Можно сохранить сбережения и накопить на важные цели: "Наше исследование показывает, что наибольшая часть тех, кто решит потратить средства со вкладов, предпочтут крупные расходы: 14 % опрошенных направят средства на покупку машины, 12 % – на первоначальный взнос по ипотеке, 11 процентов – на образование свое или детей", - считает он.