В Ишимском филиале водоканала для медосмотров используют робот-терминал

Робот-терминал для предрейсовых медосмотров водителей установили в Ишимском филиале "Росводоканал Тюмень". За пару минут умный прибор измеряет артериальное давление и температуру тела, проверяет наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе.

После проверки и анализа данных система выдаёт стикер, который прикрепляется к водительскому путевому листу, - сообщает Тюменская линия.

Новое оборудование установлено в кабинете предрейсового осмотра и заменило фельдшера. Если у электронного "доктора" есть претензии к состоянию здоровья сотрудника – информация поступает к ответственному за эту работу специалисту.

"С внедрением электронного сервиса время ожидания и проведения предрейсового осмотра значительно сократилось. Терминал готов работать круглосуточно – без выходных и перерывов на обед. При возникновении нештатных ситуаций, когда водителя могут вызвать на работу ночью или в праздничные дни, это большой плюс", - рассказал начальник отдела охраны труда, экологии, ГО и ЧС Ишимского филиала Сергей Данилов.