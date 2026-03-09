До 10 баллов к поступлению: в тюменских вузах поддержат победителей и призёров "Абилимпикса"

08:47 09 марта 2026
Дополнительные баллы при поступлении в тюменские вузы даст абитуриентам статус победителя и призера национального или международного чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

Максимально возможные 10 баллов получат поступающие в Тюменский индустриальный университет.

На 5 баллов смогут рассчитывать абитуриенты Тюменского государственного университета и Тюменского государственного медицинского университета.
В Тюменском государственном институте культуры за данное достижение начислят 3 балла, - сообщает Вслух.ру.

 

