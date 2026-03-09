Тюменцы рассказали о людях, которые стали для них наставниками

Тюменцы стали героями ролика, появившегося в честь Дня наставника. В формате открытого микрофона горожане поделились историями о людях, которые помогли им найти свой путь, поверить в себя и состояться в профессии. Посмотреть видео можно в группе "Медиацентр | Тюмень".

Инициаторами съемок стала команда Медиацентра общественных пространств региона. Она провела опрос среди прохожих в одном из торговых центров города и выяснила, какой смысл они вкладывают в понятие "наставник". В ответах тюменцев чаще всего звучали темы поддержки, мудрости, искренней веры в другого человека и бескорыстного желания делиться знаниями.

"За каждым достижением стоит чья-то поддержка. Работая над проектами общественных пространств, мы часто обращаемся к людям, готовым передать свой опыт. Именно это подтолкнуло нас создать место, где любой житель города сможет остановиться на минуту и поблагодарить своего наставника — вслух, при всех. Ведь часто мы просто забываем сказать простое "спасибо" тем, кто помог нам стать лучше", — рассказал редакции Moi-portal.ru Владислав Татаринцев, генеральный директор АНО "Агентство современных коммуникаций".

Большинство опрошенных тюменцев сошлись в том, что самые важные наставники — это родители. Жители города рассказывали о мамах и папах, которые всегда рядом, не осуждают и своим примером направляют на верный путь. Некоторые из них признались, что в будущем, став родителями, сами хотят транслировать такую модель поведения в отношениях с собственными детьми, - сообщает Мой-портал.ру.