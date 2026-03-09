Самолет из Тюмени ушел на запасной аэродром в Мьянме

Самолет Boeing 767, следовавший рейсом ZF-2559 по маршруту Тюмень — Нячанг, произвел незапланированную штатную посадку в международном аэропорту Янгона (Мьянма).
Воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку. На его борту находятся 336 пассажиров и 10 членов экипажа, пострадавших нет.
Дополнительная информация о причинах и дальнейших действиях будет предоставлена авиакомпанией позже.
