Самолет из Тюмени ушел на запасной аэродром в Мьянме

Самолет Boeing 767, следовавший рейсом ZF-2559 по маршруту Тюмень — Нячанг, произвел незапланированную штатную посадку в международном аэропорту Янгона (Мьянма).

Воздушное судно самостоятельно зарулило на стоянку. На его борту находятся 336 пассажиров и 10 членов экипажа, пострадавших нет.

Дополнительная информация о причинах и дальнейших действиях будет предоставлена авиакомпанией позже.