Могут ли домашние питомцы подсказать свежесть продукта - ответили специалисты

Ветеринар Сергей Пархоменко считает, хотя обоняние кошек в 14 раз сильнее человеческого, а у собак – в десятки раз, их способности не безграничны. Животные почувствует запах разложения, который неуловим для нас, но хвостатые совершенно не способны распознать наличие медицинских препаратов или сложных химических добавок в еде. Более того, из-за малого количества вкусовых рецепторов (у собак их в шесть раз меньше, чем у людей) питомцы ориентируются в основном на текстуру и запах, а не на тонкие вкусовые оттенки.

Если питомец отказывается от привычного мяса или птицы, причина может быть вовсе не в плохом качестве продукта, а в проблемах со здоровьем. Например, боль в зубах, стоматит, панкреатит, заболевания почек или наличие паразитов у домашних любимцев. А если питомец не ест более суток - это повод для немедленного визита в клинику.

Животные отказываются от еды и из-за страха перед новым продуктом. Если однажды он вызвал тошноту, хвостатый может избегать его годами благодаря отличной вкусовой памяти. Не добавляют аппетита любимцам и сильный стресс, жара или банальное переедание, - сообщает КП-Тюмень.