В Тобольске наградили юных лауреатов фестиваля "Наследники Победы"

Во Дворце наместника состоялся IV музейный фестиваль патриотического слова "Наследники Победы". Для участия поступило 25 заявок. С импровизированной сцены в исполнении воспитанников общеобразовательных школ города прозвучали стихи и проза авторов военного и послевоенного времени, написанные в период 1941 – 1970 гг.

Перед компетентным жюри, в состав которого вошли главный научный сотрудник Тобольского музея-заповедника, кандидат исторических наук Вячеслав Аксарин, актриса Тобольского драматического театра им. П.П. Ершова Татьяна Ручнева и главный библиотекарь Тобольского музея-заповедника, руководитель Совета молодых литераторов города, поэтесса Марина Никогосян стояла непростая задача, выбрать лучших из лучших в трех возрастных группах.

Все выступающие были отмечены специальными дипломами, благодарственных писем удостоены кураторы из числа педагогов и наставников. Обладателями первых мест IV музейного фестиваля патриотического слова "Наследники Победы" стали:

Ивита Баско - ученица 3 класса средней общеобразовательной школы №9 г. Тобольска;

Арина Камальдинова - ученица 7 класса из другой школы города - №16 им. В.П. Неймышева;

Полина Новикова - ученица 9 класса из тобольской школы №7 г.

и Булат Тушаков — десятиклассник школы №18.

По материалам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника.