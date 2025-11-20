На трассе Екатеринбург-Тюмень открыли новый участок М-12, по которому можно ехать в обход Богдановича

Фото из тг-канала Паслера

Новый 17‑километровый участок автодороги Екатеринбург — Тюмень в рамках проекта по строительству трассы М‑12 "Восток", известный как обход города Богданович, открыли 20 ноября председатель Правительства России Михаил Мишустин и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Новая четырёхполосная дорога с четырьмя мостами и путепроводами позволит полностью вывести из Богдановича транзитный автотранспортный поток, следующий из Екатеринбурга в направлении Тюмени и далее на север и в восточные регионы РФ. Это освободит город от пробок и огромной нагрузки на инфраструктуру, улучшит экологические условия территории. Преимущества для водителей - значительно сократится время в пути, повысится безопасность и комфорт передвижения между областными центрами, отметил Паслер.

Модернизация трассы Р‑351 продолжается, в 2026 году вся дорога от Екатеринбурга до Тюмени будет расширена до четырёх полос и станет продолжением М‑12, которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург, Тюмень и северные территории страны.